Sofia Manzano apresenta propostas para o meio ambiente

A candidata do PCB à Presidência da República, Sofia Manzano, apresentou hoje (1º), em suas redes sociais, suas propostas para o meio ambiente. Entre outros projetos, a candidata destacou a construção de uma política governamental específica para a recuperação de florestas queimadas e devastadas.

Ela também propôs a criação de uma empresa pública que gerencie e produza bens e serviços ambientais para a proteção da biodiversidade do país.

Manzano defendeu ainda a integração das políticas ambientais com as políticas industrial, de energia, de ciência e tecnologia, de agropecuária, de comércio exterior e de cidades. Para a candidato é importante também garantir investimento público para a despoluição de rios, lagos e nascentes e defender os recursos naturais da biodiversidade da Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pampa.

Nesta quinta-feira, a candidata fez campanha em Catalão (GO). Visitou a família Capingote, com histórico comunista na cidade, reuniu-se com servidores públicos federais na Associação dos Docentes da Universidade Federal de Catalão, e fez panfletagem na Praça do Setor Universitário.

