Soraya promete isenção de imposto de renda a todos professores

A candidata do União Brasil à Presidência da República, Soraya Thronicke, afirmou hoje (1º) que, se eleita, isentará do imposto de renda todos os professores do país, tanto da rede pública como da privada. A candidata disse ainda que pretender investir em tecnologia no campo educacional.

“Dar condições para as crianças inovarem, com internet e novas tecnologias e valorizar os professores. Isentar os impostos de renda da rede pública e da rede privada”, escreveu Thronicke em suas redes sociais.

Segundo a candidata, o impacto da isenção do imposto, considerando todos os professores que atuam desde o ensino fundamental até a pós-graduação, será de R$ 10 bilhões por ano. Na proposta de governo de Thronicke está prevista ainda a isenção do imposto de renda a todos os trabalhadores que recebam até cinco salários-mínimos, ou R$ 6.060.

Na tarde de hoje, a candidata fez gravações para o programa eleitoral. À noite, participará dos lançamentos das campanhas de Jorge Tadeu para deputado estadual e de Sandra Tadeu para deputada federal, ambos candidatos pelo União Brasil.

