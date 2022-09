Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta-feira (8/9)

Confira as agendas dos candidatos à Presidência da República nesta quinta-feira (8):

Ciro Gomes (PDT): o candidato participa de uma caminhada no mercado de São José do Rio Preto (SP) às 10h.

Constituinte Eymael (DC): tem reuniões com lideranças na sede da DC em SP. Às 14h, segue em caminhada de campanha no Largo do Japonês, na Zona Norte.

Felipe D’Ávila (Novo): tem compromissos em São Paulo (SP). Visita o Instituto Singularidades, em Bela Vista, às 09h30, e a Inteli.edu, no bairro Butantã, às 11h30.

Jair Bolsonaro (PL): tem atividades de campanha em Brasília.

Léo Péricles (UP): às 9h, faz caminhada a partir da estação São Miguel Arcanjo, em São Paulo.

Lula (PT): participa do ato Todos Juntos pelo Rio, na Via Light, em Nova Iguaçu (RJ), às 17h.

Padre Kelmon (PTB): não divulgou sua agenda.

Simone Tebet (MDB): a candidata participa de uma caminhada às 9h30 em Dourados (MS). No período da tarde, ela estará em Araraquara (SP). Na cidade Paulista visitará uma maternidade e fará caminhada pelo comércio

Sofia Manzano (PCB): - às 9h, concede entrevista para Agência Estado/Estadão; às 10h, faz caminhada pelo centro de São Paulo; às 14h, participa de ato de solidariedade ao Paulo Galo; às 19h, concede entrevista ao Grupo MPF de rádio web do Rio Grande do Sul.

Soraya Thronicke (União): às 10h, tem encontro com representantes do Movimento Agenda 227 e recebe o "Plano País da Infância e a Adolescência", em São Paulo; às 13h, concede entrevista ao jornal O Estado de São Paulo; às 21h, grava entrevista para o podcast Cara a Tapa.

Vera Lucia (PSTU): concede entrevista ao jornal Correio Braziliense, às 11h. À tarde participa de atividades com o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, às 15h (online), e com estudantes da Unicamp, em Campinas (SP), às 17h.

