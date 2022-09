Vera Lucia defende estatização para evitar fechamento de indústrias

A candidata do PSTU à Presidência da República Vera Lucia disse hoje (6) que o Brasil precisa ampliar seu parque industrial e defendeu a estatização de empresas estratégicas ameaçadas de fechamento. Nesta terça-feira, ela fez campanha no interior de São Paulo e conversou com trabalhadores de duas fábricas, uma em Caçapava e outra em Jacareí, que estão em greve por salários atrasados.

“Nós não podemos permitir que o parque industrial brasileiro seja desmantelado e o Brasil volte a condição de colônia exportador de alimentos e de minérios. Nós precisamos que esse país amplie, inclusive, seu parque industrial, gere emprego, reduza jornada de trabalho. E todas as empresas que fecharem, que ameaçarem fechar, é um dever nosso assegurar que elas sejam estatizadas e colocadas sob o comando dos operários que nelas trabalham, com o controle da população”, disse.

Pela manhã, Vera também esteve em São José dos Campos onde conversou com aposentados sobre os problemas da Previdência Social e a dificuldade de acesso à saúde no país. Ela defendeu a revogação da última reforma da Previdência e a taxação de lucros e dividendos de grande empresas para o financiamento do Sistema Único de Saúde.

À tarde, a candidata se reúne com sindicalistas e ativistas da região do Vale do Paraíba.