Vera propõe dobrar salário mínimo e reduzir jornada semanal

A candidata do PSTU à Presidência da República, Vera Lucia Pereira, reafirmou hoje (28) as propostas de dobrar o valor do salário mínimo e de reduzir a jornada de trabalho semanal para 30 horas. As medidas, de acordo com a candidata, visam combater a fome e o desemprego.

A candidata propôs ainda a estatização das cem maiores empresas do país e de toda a cadeia do agronegócio. “É preciso garantir que as crianças vão à escola para aprender, e não para merendar. Porque na casa de todo mundo vai ter comida. Vamos fazer isso estatizando o agronegócio, a indústria de alimentos e as grandes redes de supermercados”, disse.

Vera destacou que o país precisa de mais de seis milhões de moradias, da implantação de saneamento básico em cerca de 50% do território, e de melhorias no transporte público, infraestrutura, escolas e hospitais.

“[Para resolver essas questões], nós precisamos organizar todo o trabalho que precisa ser feito na sociedade com as necessidades existentes para a população”, disse.