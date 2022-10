Amazonas: com 25,58% de apuração, Wilson Lima lidera disputa

A apuração dos votos para governador começou no Amazonas. Até o momento, Wilson Lima (União) está na frente com 37,33% dos votos válidos. Amazonino Mendes (Cidadania) está em segundo lugar, com 22,39% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 25,58% das urnas.

Wilson Lima, 46 anos, é candidato à reeleição. Ele é formado em jornalismo e natural de Santarém (PA). Foi repórter, radialista e apresentador do programa Alô Amazonas. O vice-governador na chapa é Tadeu de Souza (Avante), 50 anos.

Amazonino Mendes, 82 anos, nasceu em Eirunepé (AM) e é formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Já foi governador do estado por quatro mandatos e prefeito de Manaus em três ocasiões. Ele também já ocupou uma cadeira no Senado. O vice será Beto Michiles (PSDB), 69 anos, suplente de deputado federal.