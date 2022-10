Amazonas: Wilson Lima disputa 2º turno com Eduardo Braga

O Amazonas terá segundo turno para escolha do governador do estado no dia 30 de outubro. Wilson Lima (União) teve 42,15% dos votos válidos e disputa o segundo turno com o candidato Eduardo Braga, do MDB, com 20,63% dos votos válidos.

Até agora, foram apurados 98,79% das urnas.

Aos 46 anos, Wilson Lima é o atual governador e candidato à reeleição. Ele é formado em jornalismo e natural de Santarém (PA). Foi repórter, radialista e apresentador do programa Alô Amazonas. O vice-governador na chapa é Tadeu de Souza (Avante), 50 anos.

Eduardo Braga, de 61 anos, exerce o cargo de senador pelo segundo mandato consecutivo, já foi governador do Amazonas em duas ocasiões e prefeito de Manaus. Também foi eleito deputado estadual e deputado federal. O candidato foi ainda titular do Ministério de Minas e Energia. Ele tem como vice a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.