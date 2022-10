Bolsonaro diz que, para segundo turno, pretende focar nas realizações

O candidato à reeleição à Presidência da República, Jair Bolsonaro, disse hoje (7) que pretende focar, no segundo turno, nas realizações de primeiro mandato. Ele disse que buscará apoio do eleitor nordestino mostrando os investimentos sociais e de infraestrutura feitos na região nos últimos quase quatro anos. Bolsonaro conversou com jornalistas no Palácio da Alvorada, após receber em visita o jornalista José Luiz Datena.

Bolsonaro lembrou da inauguração da transposição das águas do Rio São Francisco, que levou água para as regiões mais áridas do Nordeste, como um benefício importante para os estados nordestinos.

O presidente também fez questão de comentar com os jornalistas que o país atravessa uma boa fase econômica, com índices positivos, incluindo queda no desemprego e alta do Produto Interno Bruto (PIB).

“O Brasil está voando na economia. Desemprego, lá pra baixo. PIB, lá pra cima. O Brasil já voltou ao período melhor que o pré-pandemia. Muitas vezes a pessoa quer mudar. Cuidado. Que as mudanças, às vezes, podem ser para a pior”, disse.

Apoio

O prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, declarou hoje apoio à candidatura à reeleição de Bolsonaro. Os dois se reuniram no início da tarde desta sexta-feira no Palácio da Alvorada, em Brasília. A senadora Doutora Eudócia (PSB) também participou do encontro e endossou o apoio ao mandatário. Eleito pelo PSB, o prefeito se filiou ao PL nesta sexta-feira, partido de Bolsonaro.

“Acredito na reeleição do presidente Bolsonaro, peço que continue com esse olhar voltado para Maceió e Alagoas, de maneira especial. Nós também que defendemos as novas gerações, que pensamos no Brasil que seja menos burocrático, disruptivo e que tenha um governo como indutor de políticas públicas e que possa gerar suas próprias oportunidades”, disse o prefeito.

Bolsonaro destacou a importância dos apoios de governadores e prefeitos, em especial, prefeitos de capitais. “[João Henrique Caldas] é um jovem prefeito, tem uma alta aceitação na capital e é uma capital do Nordeste. Os prefeitos, na ponta da linha, são os que mais tem condições de mudar ou angariar votos por parte dos eleitores”, disse.

“Tivemos apoio de governadores de estados com grande densidade eleitoral, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois vieram Paraná, Goiás, Rondônia, Acre, e assim está se fechando um grande círculo de apoio à reeleição”, completou.

Ainda hoje, Bolsonaro embarca para Belém, no Pará. Amanhã, ele participa do Círio de Nazaré, que é uma manifestação religiosa católica em devoção à Nossa Senhora de Nazaré.