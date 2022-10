Candidatos ao governo paulista participam de carreata e agenda fechada

O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT), participou de uma carreata no Campo Limpo, zona Sul da capital paulista e concedeu entrevista coletiva aos jornalistas. Para a imprensa, Haddad disse que é necessário fazer o metrô chegar à região, que tem 1 milhão de moradores que necessitam desse meio de transporte. Ele reforçou ainda a necessidade da retomada do contrato da duplicação da Estrada do M'Boi Mirim, que foi cancelado.

Haddad também apontou que é preciso recuperar o programa Minha Casa Minha Vida no local. "Nós temos muita gente em área de manancial, muitas ocupações, muitas pessoas em área de risco e isso só é resolvível se o Minha Casa Minha Vida voltar porque precisamos de subsídio". Ele prometeu destinar 2% do ICMS [Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços] do Estado para moradias nessas regiões, caso o governo federal não dê o subsídio total.

Já o candidato pelo Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, cumpriu agenda fechada, durante a manhã.