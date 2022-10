Com 51% de urnas apuradas, Azevêdo segue à frente na Paraíba

Com 51,82% das urnas apuradas, o candidato João Azevêdo (PSB) lidera a disputa pelo governo da Paraíba, com 54,61% dos votos válidos. Em seguida, Pedro Cunha Lima (PSDB) aparece com 45,39%.

João Azevêdo (PSB): 69 anos, é o atual governador da Paraíba, é engenheiro civil. Teve 39,65% dos votos válidos no primeiro turno. Natural de João Pessoa, foi secretário de Planejamento da prefeitura de Bayeux, secretário de Infraestrutura de João Pessoa e secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia da Paraíba. O atual vice-prefeito de Campina Grande, Lucas Ribeiro (Progressistas), 33 anos, é o candidato a vice-governador.

Pedro Cunha Lima (PSDB): 34 anos, é natural de Campina Grande, é deputado federal, tendo sido eleito pela primeira vez em 2014 e reeleito em 2018. Recebeu 23,9% dos votos válidos. Advogado e professor, o candidato vem de uma tradicional família política do estado. Seu pai é o ex-senador Cássio Cunha Lima e seu avô é o ex-governador Ronaldo Cunha Lima. Pedro se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2014 e foi reeleito em 2018. Domiciano Cabral, 67 anos, é o candidato a vice.