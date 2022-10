Eduardo Riedel é eleito governador de Mato Grosso do Sul

O candidato Eduardo Riedel (PSDB) venceu a disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul com 56,51% dos votos válidos. Capitão Contar (PRTB) ficou em segundo lugar, com 43,49% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 93,34% das urnas.

Eduardo Riedel (PSDB), 53 anos, foi candidato pela federação PSDB/Cidadania em coligação com Republicanos, PP, PSB, PL e PDT. Teve 25,16% dos votos válidos. Já foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de ter sido secretário estadual de Governo e de Infraestrutura. O deputado estadual Barbosinha, do PP, é o vice.