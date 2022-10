Eleições: TV Brasil exibe programa especial sobre apuração dos votos

A TV Brasil exibe neste domingo (2) programa especial sobre a apuração dos votos do primeiro turno das eleições 2022, a partir das 17h até a contabilização total das urnas. No estúdio de Brasília, os apresentadores Katiuscia Neri e Roberto Camargo comandam o noticiário especial de apurações das urnas, juntamente com o jornalista Paulo Leite, que também apresenta a atração direto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os três dividem a cobertura da contagem dos votos em todo o Brasil com as jornalistas Annie Zanetti, em São Paulo, e Munike Moret, no Rio de Janeiro. Incrementam a cobertura o giro de repórteres, boletins especiais, além de matérias de serviços ao cidadão, e entrevistas com autoridades.

No estúdio do canal em Brasília, Katiuscia Neri e Roberto Camargo recebem o professor e cientista político Ricardo Caldas para análises e comentários sobre números apurados, resultados nas urnas, composição partidária no Congresso Nacional, cenários políticos, entre outros temas relacionados ao pleito.

Ainda durante o programa, um contador no canto da tela vai anunciar em tempo real, junto com o TSE, a totalização dos votos em cada uma das 27 unidades federativas e para a Presidência da República.

Acompanhe ao vivo: