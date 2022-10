Haddad promete implantação de hospital regional em Presidente Prudente

O candidato do PT ao governo do estado de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou hoje (18) que irá implantar um hospital regional em Presidente Prudente (SP) para reduzir a fila local de atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O candidato disse também que pretende levar hospitais dia para a região oeste do estado.

“Vamos reunir os prefeitos da região em janeiro para, em consórcio com o governo do estado, estabelecer um novo hospital regional aqui na região, para desafogar os hospitais que estão hoje sobrecarregados, mas, além de um hospital regional, eu tenho a ideia de trazer os hospitais dia para cá”, disse à TV Fronteira, em Presidente Prudente.

Haddad se comprometeu ainda a apoiar a agricultura familiar, utilizando as compras governamentais para fomentar o pequeno agricultor. “Vamos apoiar a produção de alimentos. Isso não está em contradição com agronegócio grande, pois há terras o suficiente para as duas coisas. Eu vou fazer algo que eu fiz como ministro e como prefeito, que é fomentar as compras governamentais do pequeno agricultor, a compra direta. Só de merenda escolar alimentávamos uma legião de crianças”, declarou Haddad.