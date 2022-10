Rio Grande do Norte tem 54,94% de urnas apuradas

A candidata do PT, Fatima Bezerra, lidera a disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, com está na frente com 58,45% dos votos válidos.

Fabio Dantas está em segundo lugar, com 22,73% dos votos válidos.

Até agora foram apurados 54,94% das urnas.

Fátima é a atual governadora do estado, Fátima Bezerra é formada em pedagogia e já foi professora da rede pública de ensino municipal de Natal. Fátima, de 67 anos, já ocupou os cargos de deputada estadual por dois mandatos e deputada federal por três. Fátima também já foi senadora, mas deixou o cargo ao vencer a disputa pelo governo potiguar em 2018. O candidato a vice-governador é Walter Alves (MDB).

Ex-vice-governador do estado, Fábio Dantas, 50 anos, é formado em direito. Nascido em Natal, é empresário do ramo de bebidas alcoólicas. Foi eleito deputado estadual, em 2010, e em 2014, elegeu-se vice-governador na chapa de Robinson Faria. O candidato a vice é o farmacêutico Ivan Júnior (União Brasil), 43 anos.