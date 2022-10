Tarcísio diz que fará iniciação esportiva de pessoas com deficiência

O candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse hoje (7) que irá incentivar a inclusão, por meio do esporte, de pessoas com deficiência nas escolas públicas. Ele visitou o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro e conheceu o trabalho realizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro.

“É preciso promover uma parceria com a Secretaria de Educação [de São Paulo] para que a gente possa fazer a formação continuada de professores da rede pública para inserir a educação pelo esporte na escola”, afirmou.

Tarcísio disse, ainda, que pretende expandir os centros de referência de esporte para pessoas com deficiência no interior do estado, assim como aumentar as verbas do programa de bolsa para o atleta paralímpico, de alta performance e desempenho. “O atleta precisa de suporte para treinar com tranquilidade e continuar representando tão bem o Brasil”, destacou.

Acessibilidade

O candidato falou, também, sobre a necessidade de melhorar a acessibilidade nos prédios públicos e, principalmente, nos terminais de transporte. “E dar incentivo às empresas para poderem contratar pessoas com deficiência”, ressaltou.

A agenda de Tarcísio previa hoje, além da visita ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na Vila Guarani, em São Paulo, a participação dele no programa Pânico, da Jovem Pan.