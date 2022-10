Tarcísio promete obras de infraestrutura em Osasco

Em comício na cidade de Osasco, na Grande São Paulo, o candidato do Republicanos ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, prometeu, se eleito, levar obras de infraestrutura para a região. Entre as melhorias, segundo o candidato, estão obras de saneamento e infraestrutura viária na região do Rochdale, nas proximidades do rio Tietê.

“As obras do Rochdale já avançaram muito no governo Bolsonaro, com a liberação de recursos para canalização e entrega de habitações de interesse social”, disse Tarcísio. “Já não teremos mais enchentes na estação das chuvas, mas seguiremos aportando recursos para entregar mais infraestrutura na região”.

Tarcísio afirmou ainda que vai trabalhar em sintonia com a prefeitura local para conseguir realizar obras de mobilidade urbana, habitação e saúde. “Temos prioridades no saneamento básico, na habitação e na saúde. Inclusive estamos comprometidos com a construção de outro Ambulatório Médico de Especialidade (AME) para Osasco”, afirmou o candidato.