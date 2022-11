Rodovias federais do país estão livres de bloqueios, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou na noite de hoje (3), em suas redes sociais, que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios. Ainda ocorrem interdições, que é quando o fluxo de veículos fica parcialmente impedido, em 24 rodovias. No final da manhã de hoje, esse número era de 73 locais, sendo 60 interdições e 13 bloqueios, que é quando o fluxo fica totalmente impedido.

As interdições ocorrem nos estados do Amazonas (duas), de Mato Grosso (sete), Mato Grosso do Sul (uma), do Pará (seis) e de Rondônia (oito).

Segundo a PRF, até o momento, foram desfeitos 936 interdições ou bloqueios nas estradas federais.

* Matéria alterada às 22h39 para atualização de informações.