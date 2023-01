Márcio França assume Ministério de Portos e Aeroportos

O novo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, assumiu hoje (2) o comando da pasta durante cerimônia em Brasília.

No discurso, França disse que vai atuar na administração de 35 portos públicos, mais de 200 terminais privados, além da fiscalização de aeroportos, aeródromos e helipontos.

“Essa imensa logística é fundamental para a economia do país, mas tamanha riqueza e possibilidades se justificam, principalmente, se gerarem empregos e qualidade de vida para a população”, afirmou.

França também destacou a importância do setor e disse que 90% do comércio exterior brasileiro passa pelos portos.

Ao citar que o Porto de Santos responde por quase 30% da movimentação de cargas, o ministro defendeu que o terminal seja batizado com o nome de Pelé, que será sepultado amanhã (3). O rei do futebol Pelé morreu no último dia 29. Ele jogou no Santos Futebol Clube de 1956 a 1974.

“Se depender da nossa vontade, o Porto de Santos será Porto de Santos Pelé. Para as pessoas sempre lembrarem”, disse.

Diálogo

França também declarou que sua gestão terá diálogo com categorias de trabalhadores de portos e aeroportos.

“Os portos só existem e os aeroportos também porque os trabalhadores estão lá, todos os dias a cumprir suas missões. É muito importante que eles façam isso e que se sintam prestigiados˜, concluiu.

A cerimônia contou com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e parlamentares do PSB.

Márcio França é filiado ao PSB e foi vice-governador de São Paulo na gestão de Alckmin (2014) e também atuou como secretário de desenvolvimento do estado.