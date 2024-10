Dr. Furlan é reeleito prefeito de Macapá no 1º turno

O atual prefeito Dr. Furlan (MDB) venceu a eleição em primeiro turno e se reelegeu para a prefeitura de Macapá, no Amapá. Com 69,38% das urnas apuradas, ele já podia ser considerado vencedor com 84,58% dos votos válidos. Em segundo lugar, Paulo Lemos (Psol), tinha 10,15% dos votos.

Antônio Paulo de Oliveira Furlan nasceu em 9 de julho de 1973 na cidade de San José, na Costa Rica, quando os pais se mudaram do Brasil para estudar. Pela legislação brasileira, é considerado brasileiro, já que a lei prevê que filhos de pais brasileiros que estudam ou trabalham no exterior permanecem com nacionalidade brasileira.

Em 2020, foi eleito prefeito da capital do Amapá com 55,67% dos votos válidos. No Legislativo estadual, foi deputado por três mandatos consecutivos, iniciados em 2011.

O vice-prefeito eleito para acompanhá-lo neste mandato é o empresário Mario Neto (Podemos).