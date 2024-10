Em Curitiba, Eduardo Pimentel e Cristina Graeml disputam segundo turno

Com 98,98% das urnas apuradas, Eduardo Pimentel (PSD) e Cristina Graeml (PMB) vão disputar o segundo turno das eleições em Curitiba. Eduardo Pimentel teve 33,27% dos votos válidos e Cristina Graeml, teve 31,43%. O candidato Luciano Dulci (PSB) que concorreu com apoio do PT, PCdoB, PV e PDT, ficou em terceiro lugar com 19,46%.

O candidato do PSD, Eduardo Pimentel, 40 anos, disputa a eleição com apoio da coligação Curitiba Amor e Inovação, formada pelos partidos PSD, Podemos, Republicanos, PL, MDB, Novo, Avante e PRTB. Pimentel já foi vice-prefeito de Curitiba em 2016 e 2020, na chapa de Rafael Greca. Também já ocupou o cargo de secretário municipal de Obras Públicas.

A candidata Cristina Graeml, 54 anos, filiada ao Partido da Mulher Brasileira (PMB), disputou o primeiro turno sem alianças. Natural de Curitiba, é formada em Comunicação Social - Jornalismo na década de 1990, pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Desde 2018, atua na Gazeta do Povo como produtora, editora e comentarista.