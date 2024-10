Emília Corrêa e Luiz Roberto vão ao segundo turno em Aracaju

Candidatos do PL e PDT disputam a prefeitura da capital de Sergipe

Os candidatos Emília Corrêa (PL) e Luiz Roberto (PDT) vão disputar o segundo turno das eleições em Aracaju. Corrêa teve 41,62% dos votos válidos e Luiz Roberto, teve 23,86%. Foram apuradas 100% das urnas.

Emília Corrêa Santos Bezerra tem 62 anos e é candidata pelo PL. Defensora pública aposentada, comunicadora de rádio e TV. Foi corregedora geral, secretária da Defensoria Pública e presidente do Tribunal de Ética. Eleita vereadora por Aracaju/SE em 2016 e reeleita em 2020.

Luiz Roberto Dantas de Santana, do PDT, tem 59 anos. Foi servidor público do Ministério da Fazenda e aposentado pela Petrobras. Atuou como presidente da Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho (Fundat) e da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi). Nas eleições de 2022, foi candidato a deputado federal, mas não foi eleito.