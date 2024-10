Porto Velho: Mariana Carvalho (União) e Léo (Podemos) vão ao 2º turno

Os candidatos Mariana Carvalho (União) e Léo Moraes (Podemos) vão disputar o segundo turno das eleições para a prefeitura de Porto Velho, em Rondônia. Com 94,75% das urnas apuradas, a deputada do União Brasil liderou a votação, com 44,29% dos votos válidos, seguida do concorrente do Podemos, com 25,89%. Célio Lopes (PDT) ficou em terceiro, com 11,69%.

A deputada federal Mariana Carvalho é médica, bacharel em direito, tem 38 anos e nasceu em São Paulo. Ela está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados e também já foi vereadora em Porto Velho. A candidata tem o apoio do prefeito Hildon Chaves (União), que não pode mais se reeleger porque já está em seu segundo mandato. O vice-prefeito eleito em sua chapa é Pastor Valcenir (PL), da Igreja Missionária Unida do Brasil.

Léo Moraes é formado em Direito, tem 34 anos e iniciou sua carreira política em 2012, como vereador de Porto Velho. Em 2014, foi eleito deputado estadual e, dois anos depois, concorreu a prefeito de Porto Velho pela primeira vez, chegando ao segundo turno. Em 2018, foi eleito deputado federal. A candidata a vice-prefeita em sua chapa é a advogada Magda dos Anjos.