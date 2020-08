Lives musicais movimentam fim de semana

A proximidade do fim de semana durante a pandemia tem sido sinônimo de extenso calendário de lives musicais. Para não fugir à regra, a programação começa logo mais, às sete horas da noite, com um ilustre mangueirense: o cantor e compositor Nelson Sargento.

Na , às 22:45h, tem o romantismo de Roberta Miranda. E, , a festa começa às seis da tarde, com a Live Festa do Peão de Barreto, que contará com atrações sertanejas de peso, como Gusttavo Lima, Matogrosso & Mathias e Gian & Giovani.

Pouco depois, às sete da noite, será a vez dos fãs de Zizi Possi marcarem presença na internet. Às oito horas, Wesley Safadão e Bruno e Marrone vão soltar a voz. Também neste horário, haverá uma live reunindo Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes. Mais uma vez às 20h, os fãs poderão curtir o rock dos Paralamas do Sucesso. E, fechando o rol das apresentações neste horário, Leci Brandão apresentará seu repertório de sambas consagrados.

Mais tarde, às 23h, a cantora islandesa Björk vai encerrar a agenda do fim de semana.

Todas as lives serão transmitidas pelos canais de youtube dos artistas, com exceção da Björk, que irá ao ar no site oficial da cantora. Esses são os destaques da programação, mas cada um pode montar seu próprio cronograma de lives consultando o site letras.mus.br/blog/lives-da-semana , onde está disponível a programação completa.