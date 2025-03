Carioca: Bruno Henrique decide e Fla sai na frente por vaga na final

Vitória de 1 a 0 do Rubro-Negro teve transmissão da Rádio Nacional

Bruno Henrique marcou um golaço e o Flamengo derrotou o Vasco por 1 a 0, na noite deste sábado (1) no estádio Nilton Santos, em partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca que teve transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Com o triunfo na ida das semifinais, o Rubro-Negro (que fez a melhor campanha na primeira fase da competição) fica com um pé na decisão, pois, mesmo com um revés por 1 a 0, consegue a vaga na decisão. Já o Cruzmaltino precisa ao menos de uma vitória por dois gols de vantagem para tentar alcançar a classificação na disputa de pênaltis.

Em uma partida marcada pelas duras disputas de bolas o gol final saiu apenas no segundo tempo, quando Bruno Henrique mostrou muita qualidade técnica para superar o goleiro Léo Jardim. Aos 21 minutos Plata tocou para Bruno Henrique, que, com a perna direita, dominou a bola dando um drible por elevação em um adversário antes de pegar de primeira, de esquerda, colocando a bola no ângulo.

Quem avançar entre Flamengo e Vasco enfrenta o vencedor da outra semifinal, entre Fluminense e Volta Redonda, que começa a ser disputada no próximo domingo (2), a partir das 18h (horário de Brasília) no estádio do Maracanã. A Rádio Nacional transmite ao vivo.