Economia verde deve fomentar retomada do crescimento no Brasil

A Universidade Federal do Rio de Janeiro e o instituto de pesquisa 'WRI Brasil" trabalham no desenvolvimento de ações que podem auxiliar o país e demais nações na atual crise sanitária no processo de retomada da economia. A iniciativa tem como alvo o desenvolvimento de ações em setores estratégicos, como infraestrutura, indústria e agronegócio, impactados pela pandemia do novo coronavírus.

O 'WRI Brasil" atua justamente na pesquisa de projetos que transformam grandes ideias em ações para promover a proteção do meio ambiente, oportunidades econômicas e bem-estar humano.

O trabalho faz parte do estudo “Uma Nova Economia para uma Nova Era”, e busca apontar caminhos que aliem o desenvolvimento com o combate ao aquecimento global.

O estudo tem como base a chamada economia verde ou estímulo verde, que se baseia em práticas de investimento, produção e consumo sustentáveis. E levanta a pergunta sobre como será a retomada após a pandemia?

As pesquisas destacam políticas capazes de reduzir a pobreza e a desigualdade, estimular o crescimento econômico sustentável e tornar o Brasil e demais países mais preparados para enfrentar outras possíveis pandemias e riscos, como as mudanças climáticas e a destruição de ecossistemas.

Segundo o professor de Planejamento Energético da Coppe/UFRJ, André Lucena isso significa usar recursos renováveis e de baixo impacto ambiental, com oportunidades de investimento em setores estratégicos.

O estudo considera importante que países ricos e industrializados devem investir em infraestrutura limpa, como usinas solares e eólicas, na modernização das redes elétricas e no uso do hidrogênio.

Para países pobres e em desenvolvimento, as pesquisas recomendam que produtores rurais invistam em agricultura mais sustentável, com menos emissões de gases, responsáveis pelo chamado efeito estufa.

O professor André Lucena ressalta que o mundo está diante de um dos maiores desafios da história. E que mudanças climáticas podem impactar no desenvolvimento. Ele destaca ainda a importância da biodiversidade e do papel de destaque do Brasil na chamada economia verde, capaz de gerar riquezas, que podem promover ganhos em termos de comércio internacional.

Além da participação nesse estudo, a Coppe/UFRJ inaugurou, em junho, o Centro de Referência na área de pesquisa para o fomento da tecnologia verde. É o Instituto Global; uma parceria entre a Universidade e o Programa das Nações Unidas para o Meio ambiente.