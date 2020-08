Governo lança aplicativo eSocial Doméstico para empregadores

A partir de agora o eSocial tem aplicativo para celulares. Com a medida, empregadores poderão realizar registro do empregado e gerenciamento da folha de pagamento pelo celular. O nome do app é eSocial Doméstico.

Desenvolvido pelo Serpro em parceria com as Secretarias Especiais da Receita Federal e da Previdência e Trabalho, o novo aplicativo vai possibilitar que o empregador faça o registro de empregados e o gerenciamento da folha de pagamento a partir de qualquer smartphone ou dispositivo móvel.

O usuário vai poder ainda emitir o recibo de salário, o Documento de Arrecadação do eSocial (DAE); registrar o reajuste do valor do salário e gerar o informe de rendimentos.