Índice de confiança do comércio registra quarta alta consecutiva

O Índice de Confiança do Comércio, medido pela Fundação Getulio Vargas, registrou neste mês de agosto a quarta alta consecutiva e recuperou 92% das perdas do início da pandemia do novo coronavírus.

O economista da Fundação, Rodolpho Tobler, que coordena a pesquisa, diz que em agosto houve uma melhora expressiva na percepção do momento presente, pois os empresários estão observando que o ritmo de vendas está aumentando com as flexibilizações. As expectativas para os próximos meses também aumentaram, mas em ritmo menor.

Tobler descata, porém, que apesar dos resultados positivos, a velocidade da recuperação não tem sido igual entre os segmentos do setor.

Segundo o economista, tecidos, vestuário e calçados e veículos, motos e peças ainda estão abaixo do patamar de fevereiro. Enquanto hiper e supermercados, e móveis e eletrodomésticos, puxam o resultado do indicador para cima.

Para os próximos meses, Rodolpho Tobler acredita que o comércio vai continuar reagindo, mas que a recuperação será mais lenta.

Com o resultado de agosto, de 96,6 pontos, o índice volta ao nível de fevereiro, um mês antes do início da pandemia.