Terminais de celulose em São Paulo e um no Pará foram leiloados hoje

A Central Elétrica Barbacena fez a única proposta para a construção da Usina Termelétrica e da unidade flutuante de armazenamento e regaseificação de Gás Natural Liquefeito na Vila do Conde, no Pará. O grupo pagou pela outorga o valor de R$ 500 mil.

Já no leilão dos terminais de celulose no Porto de Santos, o grupo Eldorado Brasil Celulose S/A fez a maior proposta e foi autorizado a operar as duas unidades pelo valor total de R$ 510 milhões.

De acordo com o ministro Tarcísio de Freitas essas concessões, além de gerar empregos, também são importantes para o processo de desestatização do Porto de Santos

Esta é a primeira concessão incluída no programa Pró Brasil.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, os terminais de Santos terão investimentos previstos da ordem de R$ 420 milhões e devem gerar mais de 7.600 empregos diretos e indiretos na região.

Já no porto de Vila do Conde, no Pará, a previsão é de investimentos superiores a R$ 1,60 bilhão.