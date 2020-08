Estudantes do Rio receberão cartão de R$ 54,25 para comprar alimentos

A prefeitura do Rio de Janeiro e a Defensoria Pública do estado assinaram um acordo sobre a alimentação escolar dos alunos das escolas municipais. Cada estudante vai receber um cartão recarregável no valor de R$ 54,25 por mês para aquisição de alimentos durante a pandemia do novo coronavírus.

A subcoordenadora da Infância e Juventude da Defensoria Pública, a defensora Beatriz Cunha, destacou a importância do acordo.

O acordo pretende garantir a alimentação dos alunos que ficaram sem a merenda após a suspensão das aulas em razão das medidas de isolamento social.

Os cartões serão entregues a partir da próxima segunda-feira (17) aos responsáveis legais dos estudantes diretamente nas escolas, em dias e horários divulgados previamente pela direção, para evitar aglomerações. A previsão é que a distribuição seja feita até 11 de setembro.

A recarga está prevista para o dia 10 de cada mês, pelo período que durar a suspensão das aulas.

O valor do cartão foi estabelecido com base em um estudo do Instituto de Nutrição Annes Dias e corresponde ao valor necessário para adquirir os gêneros alimentícios que os alunos consumiam na escola.

Pelo acordo, o benefício continua no caso de retorno parcial das aulas. Apenas com a retomada integral das atividades presenciais, o cartão será suspenso.