Confira os resultados de quarta da Copa do Brasil e do Brasileiro

Organizações Sociais serão extintas da saúde no Rio a partir de 2024

Uma auditoria da Controladoria Geral do Estado, em contratos entre as Oss e o executivo fluminense entre 2012 e 2019, mostrou que houve aumento do custo para os cofres públicos e redução do atendimento nas unidades de saúde geridas por essas organizações. Os prejuízos, segundo a auditoria, ultrapassaram R$ 1 bilhão.