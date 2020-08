Campeonato Mineiro começa a ser decidido nesta quarta-feira(26)

Atlético-MG e Tombense realizam o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro nesta quarta-feira (26). A partida será disputada a partir das 21h30, no Mineirão.

De um lado temos a tradição do Galo, o maior vencedor da competição com 44 títulos no currículo. Do outro lado está o Tombense, que pela primeira na história do clube chega a uma final do Campeonato Estadual.

Em dimensão nacional as duas equipes também ocupam lugares bem distintos. O Atlético-MG disputa o Campeonato Brasileiro da Série A, a elite do futebol brasileiro, e, no momento, se encontra na terceira colocação com três vitórias e duas derrotas.

Já a equipe da Zona da Mata Mineira concorre ao Campeonato Brasileiro da Série C. Neste início de competição, ainda não embalou, em três rodada, perdeu duas e venceu apenas uma. No momento ocupa a sétima colocação do Grupo B.

O jogo de volta acontecerá no próximo domingo (30), às 16h, no Mineirão.

Apesar das diferenças, o Tombense tem a vantagem na decisão de 180 minutos. Dono da melhor campanha da Primeira Fase, em caso de empate no placar agregado, ou seja, na soma dos dois jogos, o Gavião Carcará gritará campeão de forma inédita.

