Márcio Guedes fala sobre mais um dia decisivo na Champions League

Hoje é mais um dia decisivo nessa Champions League atípica, mas sensacional. Novo desafio para Neymar na sua jornada para ser campeão europeu, se colocar entre os melhores e, quem sabe, ganhar o título oficial da Fifa como o número 1 do mundo.

A chance não poderia ser melhor, pela boa fase de Neymar e pela inegável superioridade individual do PSG tanto na vitória sobre o Atalanta como na partida de hoje contra o Leipzig.

Mas as armadilhas existem, e o Leipzig é um obstáculo respeitável, um time muito bem comandado por Julián Nagelsmann, um dos melhores representantes da moderna escola alemã que tem, no técnico do Bayern, Hans Dieter Flick, sua atual estrela.

Mas o PSG tem boa vantagem com a qualidade individual de Neymar e Mbappe e a possibilidade da utilização de Di Maria. Só precisa muito cuidado para segurar os contra-ataques alemães e, ainda mais desfalcado do goleiro Navas, não repetir o erro tático do Manchester City de Guardiola, surpreendido pelo valente Lyon. Mais um jogão em Lisboa.