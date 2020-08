Odair Hellmann comanda Fluminense contra o Bragantino

O Fluminense confirmou, nesta ça-feira (18), que o técnico Odair Hellmann vai comandar a equipe na partida contra o Bragantino, na -feira (19), às 19h15min, no Estádio Nabi Abi Chedid. O clube informou que o treinador testou negativo para a Covid-19 e poderá acompanhar a equipe durante os 90 minutos.

Odair Hellmann só poderá viajar para Bragança Paulista na própria -feira, uma vez que ele precisa respeitar o protocolo da competição, que prevê 10 dias de isolamento após qualquer resultado positivo, mesmo em casos assintomáticos e ainda que a contraprova confirme negativo para o novo coronavírus.

O técnico do Fluminense não participou do jogo contra o Internacional, disputado no último (16), no Maracanã e com vitória do Tricolor por 2 a 1, de virada. O auxiliar Maurício Dulac comandou a equipe do banco de reservas.

No domingo (16), momentos antes da partida contra o Internacional, a assessoria de imprensa do Fluminense emitiu uma nota informando sobre o afastamento do treinador. De acordo com a nota, Odair Hellmann foi submetido a três testes, nos dias 6, 9 e . No dia , o técnico fez tanto o teste sorológico quanto o PCR para estar apto a comandar a equipe contra o Palmeiras no dia 12/08. O teste sorológico deu negativo, já o PCR deu positivo.

O Fluminense alega que só soube do resultado positivo do técnico no (16) e que, desde o dia 13, passou a ser responsável pelos testes para o credenciamento de profissionais para partida contra o Internacional. Nos exames realizados pelo próprio Fluminense no dia 13, Odair Hellmann testou novamente negativo. Em resposta ao site Globoesporte.com, a Confederação Brasileira de Futebol emitiu nota afirmando que o resultado positivo do treinador foi disponibilizado no dia 13.

“A CBF esclarece que, diferentemente do noticiado, o teste positivo para o Covid-19 do técnico Odair Hellmann, realizado pelo Hospital Albert Einstein, foi disponibilizado ao Fluminense no dia , às 11h32, no sistema de divulgação de resultados oficial do hospital”.

De acordo com o Fluminense, o exame foi colhido no dia . Ainda que o resultado positivo tenha sido disponibilizado no dia 13, o teste de Odair Hellmann não foi divulgado antes da partida contra o Palmeiras, realizada o dia anterior. Como o exame foi colhido no dia , o técnico não vem comandando os treinos do Tricolor e só estará à disposição da equipe para a partida contra o Bragantino.