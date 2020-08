Sindicato de jogadores quer pedir na Justiça suspensão do Brasileirão

O presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo, Rinaldo Martorelli, cogita pedir na Justiça a suspensão dos Campeonatos Brasileiros se a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não alterar o protocolo sanitário adotado para proteger os jogadores de futebol em meio à pandemia do novo coronavírus.

Segundo o dirigente, a entidade sindical já entrou com ação requerendo a nulidade da medida, que reduz de 66 para 48 horas o intervalo mínimo entre jogos pela Série A, em caráter excepcional.

O acordo foi anunciado pela CBF e pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf). Martorelli diz que São Paulo não foi ouvido. O presidente da Fenapaf, Felipe Augusto Leite, rebate. Ele afirma que a entidade nacional sindical fala por todos os atletas do país, e que os jogadores paulistas foram consultados, por meio dos respectivos capitães.

Ainda segundo Leite, o acordo para redução do intervalo entre os jogos tem restrições, como a limitação a quatro partidas por equipe, que não podem ser consecutivas, respeitando um período de, pelo menos, 15 dias entre elas. A princípio, a medida é válida somente para a Série A e, segundo nota da Fenapaf e CBF, teve anuência do Ministério Público do Trabalho.