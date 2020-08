Após vazamento em barragem, moradores de Jati (CE) voltam para casa

As famílias desalojadas por causa do rompimento de uma tubulação em um dos reservatórios do Projeto de Integração do Rio São Francisco, no município de Jati, no Ceará, começaram a volta para casa nesta terça-feira (25).

O retorno às residências foi liberado após inspeções de engenheiros e técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional atestarem que a estrutura não oferece riscos à população.

Cerca de 2 mil pessoas foram retiradas preventivamente das imediações do Reservatório Jati. No dia do vazamento, ocorrido na última sexta-feira (21), segundo o Ministério, cerca 1,3 mil moradores puderam voltar imediatamente. Hoje, as outras 710 pessoas foram autorizadas a retornar.

Para o MAB - Movimentos dos Atingidos por Barragens - o rompimento da estrutura da barragem de Jati evidencia a insegurança e a violação de direitos humanos de quem vive próximo a essas estruturas.

Marina Calixto, da coordenação do MAB do Ceará, relata que as famílias não passaram por treinamento para casos de rompimento, vivenciaram uma cena de terror e seguem inseguras no retorno para suas casas.

O Ministério do Desenvolvimento Regional informou que mais de 50% das obras de recomposição já foram concluídas e os trabalhos seguem sem interrupções 24 horas por dia.

O vazamento em um dos dutos da Barragem Jati, na região do cariri cearense, ocorreu um dia depois da inauguração da comporta que liberou as águas do Rio São Francisco para a Região Metropolitana de Fortaleza.

A obra do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco ao sertão cearense ocorreu em 26 de junho, quando o presidente Jair Bolsonaro abriu as comportas no Reservatório de Milagres.

Nesta terça-feira, o governo federal reconheceu a situação de emergência em Jati e autorizou o repasse de R$100 mil para assistência a famílias atingidas.

As causas do rompimento ainda estão sendo investigadas pelo governo federal.