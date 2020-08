Belém Porto Futuro: capital paraense ganha parque sustentável

Logo na entrada, a fonte dá as boas-vindas ao novo complexo de lazer de Belém. A água por todo lado e o verde aliviam o calor da capital paraense. Tudo foi planejado levando em conta a sustentabilidade e a acessibilidade. Há anos a população reivindicava a revitalização da zona portuária da cidade.

O parque urbano Belém Porto Futuro fica numa região estratégica, ao lado do porto de passageiros da cidade, na Baía do Guajará, onde chegam barcos com centenas de pessoas todos os dias. A expectativa é que cerca de 8 mil pessoas passem pelo parque diariamente.

Esta é a primeira etapa de uma série de obras de revitalização da zona portuária de Belém. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o empreendimento vai movimentar a economia local.

O novo parque conta com espaços para exposição, shows e áreas para lazer infantil. A segurança será garantida com a instalação de um posto policial e sistema de monitoramento. O projeto também conta com uma bacia de escoamento de águas, para evitar alagamentos em épocas de chuvas.

Toda a infraestrutura foi pensada de forma sustentável, com instalação de lâmpadas LED, captação de água de chuva, além de coleta seletiva. Na cerimônia de inauguração do parque, o presidente Jair Bolsonaro destacou outros investimentos federais no estado do Pará.

O projeto de revitalização recebeu mais de R$ 34 milhões do governo federal.