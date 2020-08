Castanha típica do Cerrado é destaque em concurso de gastronomia

Castanha do Brasil, castanha de caju, amêndoas, nozes… Todas essas oleaginosas são bem conhecidas pelos chefes de cozinha. Mas um concurso de gastronomia elaborado para valorizar o Cerrado terá como ingrediente principal o baru, espécie de castanha típica do bioma.

Até o dia 25 de agosto, chefes profissionais ou amadores podem se inscrever no primeiro concurso de receitas do cerrado, com receitas de sobremesa ou prato principal.

A iniciativa integra a Segunda Jornada de Conhecimento Sabores e Saberes do Cerrado, promovida pelo Instituto Federal de Brasília.

Além do concurso, palestras, aulas-shows com chefes de cozinha e lançamento de livro trazem reflexões e debates sobre a sociobiodiversidade do segundo maior bioma brasileiro.

O concurso de gastronomia não tem taxa de inscrição e o único requisito é que a receita apresentada contenha o baru.

A professora de gastronomia do IFB e coordenadora do evento, Ana Paula Jaques, conta porque o baru foi escolhido como estrela dos pratos.

Nativo do Cerrado, nos últimos 20 anos, o baru vem sendo aproveitado como fonte de renda por inúmeros extrativistas e cooperativas. Mas, segundo os organizadores do concurso, ainda há um longo percurso para que a cadeia produtiva do baru seja mais inclusiva e sustentável. O concurso vem para identificar boas práticas no aproveitamento da castanha.

Ana Paula Jaques também explica como será feita a avaliação de cada participante, já que o concurso não será presencial.

O resultado final do concurso será apresentado no dia 11 de setembro, dia Nacional do Cerrado. Os vencedores vão receber um kit com produtos da Central do Cerrado e o livro "Frutos do Cerrado: 100 espécies atrativas para o Homo sapiens" do biólogo Marcelo Kuhlmann. As receitas vencedoras também farão parte da gastronomia do Museu do Cerrado.

Os eventos da Jornada Sabores e Saberes serão todos transmitidos ao vivo e podem ser acompanhados no canal da TV IFB, no YouTube.