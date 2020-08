Governo federal reconhece situação de emergência em Jati, no Ceará

O governo federal reconheceu situação de emergência em Jati, no Ceará, por causa do vazamento da barragem na última sexta-feira (21).

A portaria com o reconhecimento da situação de emergência foi publicada nesta terça-feira (25), no Diário Oficial da União e, com isso, será possível transferir recursos federais para o município. Uma outra portaria, também publicada nesta terça, autoriza o repasse de cerca de R$ 100,5 mil para ações de defesa civil.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, os trabalhos de recuperação na Barragem Jati estão sendo executados em regime de 24 horas e a previsão é de que as famílias que foram transferidas para abrigos ou casas de familiares retornem ainda nesta terça-feira. Cerca de 2 mil pessoas tiveram de sair de casa.

O ministério disse que começou a apurar as causas do rompimento de uma das tubulações do sistema, que faz parte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Informou que solicitou relatórios técnicos, e que as empresas responsáveis pela barragem terão até sexta-feira (28), para entregar as informações. O ministério deve ainda contratar uma consultoria independente para avaliar a situação da barragem.