Guerra entre traficantes no Rio deixa moradores em pânico

Uma guerra entre traficantes, pelo controle do Complexo do São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, deixou em pânico moradores do local e de áreas próximas. Os tiroteios frequentes começaram já na noite de quarta-feira (26), nas comunidades da Mineira, São Carlos, Coroa, Querosene, Zinco, Fallet e Fogueteiro, mas também foram ouvidos em ao menos quatro bairros nas proximidades

O confronto deixou dois mortos até a tarde desta quinta-feira (27): a moradora do Rio Comprido, Ana Cristina da Silva, de 25 anos e um homem que não foi identificado, apresentado como um suspeito pela Polícia Militar. De acordo com a Polícia Militar, pelo menos outros quatro suspeitos ficaram feridos, além de um policial do Batalhão de Choque. Os agentes recuperaram dois carros roubados, além de cinco fuzis, pistolas, explosivos e munição.

Num dos momentos de maior tensão, um suspeito em fuga, entrou em um prédio no Rio Comprido, na madrugada desta quinta-feira e manteve duas mulheres e uma criança como reféns por mais de cinco horas. Policiais do Bope, Batalhão de Operações Especiais da PM fizeram a negociação e ele se entregou. Ao sair da delegacia, uma das vítimas do sequestro, a atriz Ana Lúcia Palma Gonçalves disse que a sensação é de tristeza.

E nesta quinta-feira, outro suspeito fez uma mulher refém também em uma casa no Rio Comprido. Depois da negociação, a refém foi libertada e homem foi preso. A ação das facções são recorrentes no Complexo de São Carlos. A doutora em sociologia pela UERJ, Maria Isabel Couto, gestora de dados da plataforma Fogo Cruzado, avalia que a situação no local é complexa.

A Secretaria de Estado de Polícia Civil informou que há cerca de duas semanas, o setor de inteligência identificou uma movimentação de traficantes rivais, que pretendiam invadir o Complexo do São Carlos.

Ainda segundo a Polícia Civil, os dados foram difundidos para a Subsecretaria de Inteligência, que repassou as informações para a Polícia Militar. Apesar de continuarem monitorando essa atividade, a Polícia Civil, não havia informações de que a tentativa de invasão seria feita nessa quarta-feira.