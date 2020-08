INSS fará prova de vida por biometria no celular

Horário de atendimento de agências da Caixa muda a partir desta terça

Nesta ça (18), começa o saque em dinheiro do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família com NIS final 1.

O dia marca também o começo do pagamento do abono salarial para os trabalhadores nascidos em agosto e que ainda não receberam por meio de crédito em conta e também será liberado pagamento emergencial do FGTS para nascidos em janeiro e fevereiro.