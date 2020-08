Ministro do Meio Ambiente defende concessões para estimular ecoturismo

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reabriu neste fim de semana o Parque Nacional da Tijuca à visitação e destacou a importância do turismo para o Rio de Janeiro. Salles participou de uma cerimônia no Cristo Redentor no sábado (15), e afirmou que a retomada das visitas a parques ao redor do país seguirá os cuidados para evitar a transmissão da covid-19.

O ministro defendeu que o incremento ao ecoturismo no país deve vir de mais concessões de parques nacionais. O país tem hoje seis parques nacionais com concessões à iniciativa privada, como o Parque Nacional da Tijuca, e o plano do ministro é que mais 20 parques entrem nessa lista, o que incluiria locais como Jericoacoara, Lençóis Maranhenses, Cambará do Sul e Chapada dos Guimarães.

Ricardo Salles destacou que a reabertura do Parque Nacional da Tijuca seguirá os cuidados necessários para evitar a transmissão da covid-19, e analisou que o fechamento de atividades em decorrência do isolamento social trouxe consequências econômicas negativas para toda a população.

O ministro do Meio Ambiente afirmou ainda que irá na semana que vem ao Pantanal para acompanhar a continuidade do combate aos incêndios em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, também participou da cerimônia de reabertura do Cristo Redentor, e disse que o Brasil é o país com maior potencial para o turismo de natureza. Gilson afirmou que as buscas por essa modalidade ganharam maior importância com a pandemia de covid-19.