Papa tem noite tranquila no hospital e argentinos rezam por ele

Francisco, de 88 anos, passa o 13º dia no Hospital Gemelli, em Roma

Cidade do Vaticano

O papa Francisco, em estado crítico lutando contra uma pneumonia dupla, teve noite tranquila no hospital e está descansando, informou o Vaticano nesta quarta-feira (26).

O papa, de 88 anos, passa o 13º dia no Hospital Gemelli de Roma, a mais longa estadia hospitalar de seu papado de quase 12 anos.

"Ele teve noite tranquila e está descansando", disse o Vaticano em nota, sem fornecer mais detalhes.

Nessa terça-feira (25), o Vaticano afirmou que o pontífice permanecia em estado crítico pelo quarto dia consecutivo, mas encontrava-se estável e não havia tido nenhuma outra crise respiratória.

O prognóstico do papa, acrescentou, segue "cauteloso". Mas seus parâmetros hemodinâmicos, uma medida do funcionamento do sistema circulatório, também estavam "estáveis".

Argentinos

Francisco, que é papa desde 2013, é argentino e o primeiro pontífice católico das Américas. Na noite de ontem, muitos membros da comunidade argentina de Roma se reuniram na Igreja Nossa Senhora das Dores para rezar por ele.

"Oramos por sua saúde, para que ele possa continuar a governar a Igreja", disse o reverendo Mario Aler, que se referiu ao Ano Santo Católico de 2025. "(Francisco) deve continuar a acompanhar esse importante evento para toda a Igreja", afirmou.

A embaixadora do Paraguai no Vaticano, Romina Taboada Tonina, que participou da cerimônia, chamou o papa de grande líder.

"Não apenas para os católicos, mas ele também é um grande líder político", disse ela.

No Vaticano, na noite de ontem, centenas de pessoas se reuniram na Praça de São Pedro para uma cerimônia de oração, com a presença de peregrinos e figuras importantes da Igreja. O evento está sendo repetido diariamente nesta semana.

Papa trabalha no hospital

A pneumonia dupla é uma infecção grave dos dois pulmões que pode causar cicatrizes, dificultando a respiração. O Vaticano informou que a infecção do papa é "complexa" e causada por dois ou mais microorganismos.

Francisco sofreu vários problemas de saúde nos últimos dois anos. Ele é propenso a infecções pulmonares porque desenvolveu pleurisia quando era jovem adulto e teve parte de um pulmão removido.

Ele tem trabalhado ocasionalmente no hospital, pois os negócios do Vaticano continuam em ritmo acelerado durante sua doença. O Vaticano anunciou novas nomeações nessa terça-feira que precisaram da aprovação do papa.

*(Reportagem adicional de Claudia Chieppa e Malgorzata Wojtunik)

