Convenção democrata começa nesta segunda nos Estados Unidos

Começa nesta segunda-feira (17) nos Estados Unidos a convenção democrata que irá oficializar a chapa de Joe Biden e Kamala Harris.

Por causa da epidemia do coronavírus, as convenções partidárias, que costumam mobilizar delegados e eleitores, foram reduzidas a debates e discursos online, com poucos eventos presenciais. A convenção democrata, de hoje a quinta-feira (20) em Milwaukee, no estado de Wisconsin, acontece sem a presença de Joe Biden, que faz campanha desde março em sua casa, no Delaware.

Os detalhes com Adriana Moysés, da Rádio França Internacional.