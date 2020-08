Seis estados brasileiros são reconhecidos como livres da febre aftosa

A partir de setembro, seis estados brasileiros não vão precisar mais vacinar os rebanhos contra a febre aftosa. É que eles foram reconhecidos pelo Ministério da Agricultura como livres da doença.

A instrução normativa, assinada pela Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Tereza Cristina, traz 48 diretrizes gerais para o monitoramento da doença. A medida é para colocar em prática o Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa.

Entre as principais mudanças no texto, publicado na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial, estão a permissão do ingresso de animais vacinados - destinados para o abate e a exportação - em zonas livres sem vacinação.

Também será permitido o retorno de animal originário de zona livre sem vacinação, para participação em feiras ou centrais de inseminação localizadas em zona livre com vacinação.

As novas diretrizes regulamentam a circulação de alguns produtos de origem animal entre as zonas livres sem vacinação para as zonas livres com vacinação.

A norma também obriga que produtores atualizem o cadastro do rebanho, pelo menos uma vez ao ano e que os transportadores de animais tenham um cadastro junto ao Serviço Veterinário Oficial.

Essas regras valem para o Acre, Paraná, Rio Grande do Sul e Rondônia, e parte dos territórios dos Estados do Amazonas e de Mato Grosso, unidades da federação que foram liberadas da vacina.