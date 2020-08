Visão do mundo sobre incêndios na Amazônia é distorcida, diz Mourão

Três confrontos fecham a rodada do Brasileirão nesta quinta-feira (20)

Três jogos encerram a quarta rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (20). O primeiro confronto será entre Sport e Santos, na Ilha do Retiro, às 19h15min. O São Paulo recebe o Bahia, no Morumbi, às 20h. No mesmo horário, Ceará e Vasco se enfrentam no Castelão.