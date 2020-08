Representantes da Zona Franca de Manaus se reúnem com Mourão

Entidades representativas da indústria amazonense se reuniram por videoconferência com o vice-presidente Hamilton Mourão, nesta segunda-feira (24).

Com o projeto de reforma tributária do governo federal em discussão no Congresso Nacional, eles temem mudanças nos incentivos fiscais para a Zona Franca de Manaus.

Produtos industrializados de origem nacional para comercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus são isentos, por exemplo, do recolhimento do ICMS.

Para o setor, o desenvolvimento sustentável para o estado tem como alicerce a manutenção da Zona Franca de Manaus e manter as vantagens comparativas vai garantir os investimentos locais.

O presidente do Centro da Indústria do Amazonas, Wilson Périco, afirma que as contrapartidas do setor são maiores que os benefícios fiscais.

Segundo a Federação das Indústrias do Amazonas, a zona franca gera de mais de 500 mil empregos, responde por 80% da arrecadação do estado e contribui com quase 19% do PIB brasileiro.

O vice-presidente Hamilton Mourão afirma que a equipe econômica não pretende mexer nos incentivos ficais à região nesta proposta de reforma tributária.



O setor encaminhou ao vice-presidente um documento no qual defende a diversificação produtiva da região e a bioeconomia, a partir dos recursos gerados pela Zona Franca de Manaus.

Para Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia, é preciso expandir as atividades industriais buscando se integrar às cadeias da biodiversidade.

A criação de um centro de excelência internacional em pesquisas da biodiversidade amazônica, além de polos de formação profissional na área da bioeconomia são algumas das soluções apontadas pela indústria do Amazonas.