Rio registra aumento de leitos hospitalares pela 1ª vez em 10 anos

Após a perda de 16 mil leitos hospitalares, apenas entre 2011 e 2019, o Rio de Janeiro viu, em 2020, pela primeira vez, aumento no registro de vagas nas unidades de saúde.

De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina, após a chegada da pandemia de Covid-19, o número de leitos chegou, em junho, a mais de 22 mil leitos em todo o estado. Ainda assim, o total é aquém do esperado, já que, em 2011, esse número superava os 32 mil.

Boa parte dos leitos existentes hoje é temporária, principalmente, os dos hospitais de campanha destinados a atender apenas pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

Médico do Hospital Geral de Bonsucesso e ex-diretor do Sindicato da categoria, Julio Noronha, levou o caso à Defensoria Pública da União e ao Conselho Federal de Medicina, que fizeram uma pesquisa mais aprofundada e chegaram ao déficit de 7.000 leitos, em 2018. Somado a esses problemas, o médico relata que cerca de 54% da mão de obra pode se aposentar e que não há concurso desde 2010. Noronha aponta o que poderia ser feito para resolver a questão.

O estado do Rio de Janeiro foi o que mais perdeu leitos, inclusive do Sistema Único de Saúde (SUS). Em todo o Brasil nos últimos nove anos, quando o número de vagas hospitalares caiu de 48.953 para 32.456 – um decréscimo de 34% . O presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado, Walter Palis, argumenta que essa redução só se justificaria se houvesse tido melhora na saúde da população.

O presidente do Conselho Regional de Medicina destacou ainda que, em algum momento, faltarão leitos para tratamento de doenças que não sejam covid-19, devido à má gestão de recursos para ampliar o atendimento em unidades de saúde.