Coronavírus: transporte público não terá redução de frota em São Paulo

A Secretaria dos Transportes do estado de São Paulo informou que não haverá redução no número de trens do Metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na capital por causa do coronavírus. Também não haverá redução no número de ônibus.

De acordo com a secretaria, há expectativa de redução na demanda por transporte público na cidade por causa das medidas de restrição, fazendo com que os veículos circulem com menor número de pessoas.

o governador de São Paulo, João Doria, disse esperar que, com as medidas de controle anunciadas – tais como suspensão de aulas e de eventos públicos e fechamento de museus, bibliotecas e centros culturais – deve haver uma redução sensível na quantidade de pessoas que utilizam o transporte público. “Com relação ao transporte coletivo, nós teremos a partir de amanhã uma redução sensível na utilização do sistema de logística na capital e na região metropolitana, especialmente no metrô, nos trens e nos ônibus”, disse Doria.

Para evitar a transmissão de coronavírus, a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informou que está limpando mais frequentemente os banheiros dos terminais e reforçando as mensagens de prevenção.

Também está reforçando a limpeza e higienização dos ônibus e orientando motoristas, cobradores e demais funcionários de ônibus para reforçar os cuidados pessoais, lavando sempre as mãos a cada viagem realizada. A secretaria também recomenda que os idosos, grupo de risco, evitem usar o transporte público no horário de pico, quando há maior aglomeração de pessoas.

A prefeitura de São Paulo anunciou que suspendeu o rodízio de veículos na cidade.