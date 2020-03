Covid-19 faz prefeitura paulistana recomendar cancelamento de eventos

A prefeitura de São Paulo determinou, na tarde de (13), o cancelamento de todos os eventos promovidos pelo Poder Público que gerem aglomerações de pessoas, para evitar o avanço do coronavírus (Covid-19).

Estão suspensos, por tempo indeterminado, eventos esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos e comerciais.

O objetivo é prevenir riscos de transmissão direta do coronavírus (Covid-19). Também há a recomendação de evitar grandes eventos privados.

No balanço disponibilizado pelo Ministério da Saúde, o número de casos confirmados do novo coronavírus chegou a 98. Foram 21 pessoas infectadas a mais do que no último informe, divulgado (12). Os casos suspeitos aumentaram para 1.485, e os descartados ficaram em 1.344.

Casos nos estados

O estado de São Paulo é um dos epicentros do surto de coronavírus no país, com 56 casos confirmados. Em seguida, vêm o Rio com 16 casos; o Paraná, com seis; o Rio Grande do Sul, com quatro; Goiás, com três; e Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco, com dois casos, cada. Completam a lista Alagoas e Espírito Santo, com um caso.

Mais cedo, em reunião virtual, o Ministério da Saúde apresentou a gestores estaduais e municipais de saúde um conjunto de recomendações para evitar a expansão do novo coronavírus. Entre as recomendações está o cancelamento ou adiamento de eventos com grande participação de pessoas.