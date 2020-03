Estado do Rio tem 24 casos confirmados de coronavírus

O estado do Rio de Janeiro tem 24 casos de coronavírus e 76 suspeitos de contaminação. Os registros foram atualizados ontem (14) pela Secretaria estadual de Saúde (SES). No boletim divulgado na véspera havia 19 casos confirmados e 228 suspeitos no estado.

De acordo com a secretaria, os casos confirmados foram no Rio de Janeiro (22), em Niterói (1) e em Barra Mansa (1). Entre eles, 10 foram em homens e 14 em mulheres. Todos estão em isolamento domiciliar e apresentam estado de saúde estável. A secretaria acrescentou que foram registrados os primeiros casos de transmissão comunitária na capital fluminense.

Niterói

Em Niterói, na região metropolitana do Rio, o Gabinete de Crise, montado pelo prefeito Rodrigo Neves (PDT-RJ) para combater o avanço do novo coronavírus no município, determinou a suspensão das aulas na rede pública, inicialmente por 15 dias, mas se houver necessidade o prazo poderá ser estendido.

Por causa da suspensão, as diretoras e diretoras adjuntas das unidades municipais foram orientadas a fazer, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, um mapeamento dos alunos em vulnerabilidade social para garantir a distribuição de 30 mil cestas básicas às famílias já na próxima semana. A medida é para buscar uma solução para o caso de alunos que diante de dificuldade de recursos em casa, dependem da alimentação recebida nas escolas. “Se essas crianças e adolescentes não tiverem as três refeições diárias fornecidas na escola, elas simplesmente não comem”, disse o prefeito.

Em outra medida, foi autorizada a suplementação orçamentária para a área de saúde, a fim de garantir mais recursos para o combate ao vírus. Na área econômica, o prefeito determinou o adiamento do pagamento de ISS para todos os setores pelo prazo de três meses, como forma de tentar reduzir o impacto da pandemia. No comércio, a preocupação é com o número de empregos. Segundo o prefeito, o adiamento vai aliviar o setor de serviços, que gera mais de 30 mil empregos e representa cerca de R$ 100 milhões que o caixa da cidade deixa de receber no período. Ele pretende sugerir o adiamento em âmbito federal.

“Vamos propor à Secretaria de Receita Federal que esse adiamento, ou diferimento, no ISS seja feito também no Simples, porque é importante para uma série de atividades”, afirmou, lembrando, que foi criada uma Câmara Temática da área econômica, com entidades empresariais e industriais da cidade para acompanhar e discutir medidas que reduzam o impacto no setor econômico.

Os eventos culturais e esportivos, além de feiras de artesanato e produtos orgânicos, já haviam sido suspensos por determinação do Gabinete de Crise também por 15 dias.

Eventos religiosos

Em contatos com lideranças religiosas do município, o prefeito Rodrigo Neves recomendou a suspensão de cultos, missas e manifestações religiosas presenciais. Segundo o prefeito, a orientação é evitar a aglomeração de pessoas e possível contágio. “Importante que todas as denominações religiosas sigam essa recomendação e não tenhamos cultos ou missas presenciais em Niterói para seguirmos o protocolo de não termos aglomeração de pessoas”, disse.

Neves chamou a atenção para a importância de se evitar as fake news e o pânico na população. “Vamos sair mais fortes dessa situação, evidentemente difícil. Não podemos, de maneira nenhuma, transmitir pânico ou fake news. Vamos cuidar da cidade e proteger cada cidadão de Niterói”, observou.